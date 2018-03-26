انطلاق حملة التطعيمات لفيتامين ( أ ) ببلدية الجفرة .الإثنين ، 26-03-2018 - 14:47:00

انطلاق حملة التطعيمات لفيتامين ( أ ) ببلدية الجفرة .
الجفرة 26 مارس 2018م ( وال ) - انطلقت ببلدية الجفرة حملة التطعيمات
لفيتامين ( أ ) وذلك للأعمار المستهدفة من مواليد 1 يناير 2013م إلى
مواليد 8 فبراير 2017 برعاية مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الشئون
الصحية بالبلدية .
وأفاد المشرف العام للتحصينات بالمكتب " محمد ابوبكر عامر" في تصريحات
صحفية أن كافة التطعيمات لهذا الفيتامين متوفرة بجميع المراكز الصحية
بمختلف مدن بلدية الجفرة ( هون ، ودان ، سوكنة ، زلة ، الفقهاء ) وذلك
تحت إشراف فرق مدربة ذات خبرة في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه الحملة
تستهدف خمسة عشر الف طفل بمختلف مدن البلدية .

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