انطلاق حملة التطعيمات لفيتامين ( أ ) ببلدية الجفرة .



الجفرة 26 مارس 2018م ( وال ) - انطلقت ببلدية الجفرة حملة التطعيمات

لفيتامين ( أ ) وذلك للأعمار المستهدفة من مواليد 1 يناير 2013م إلى

مواليد 8 فبراير 2017 برعاية مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الشئون

الصحية بالبلدية .

وأفاد المشرف العام للتحصينات بالمكتب " محمد ابوبكر عامر" في تصريحات

صحفية أن كافة التطعيمات لهذا الفيتامين متوفرة بجميع المراكز الصحية

بمختلف مدن بلدية الجفرة ( هون ، ودان ، سوكنة ، زلة ، الفقهاء ) وذلك

تحت إشراف فرق مدربة ذات خبرة في هذا المجال مشيرا إلى أن هذه الحملة

تستهدف خمسة عشر الف طفل بمختلف مدن البلدية .



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