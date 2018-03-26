دراسة جديدة : ارتفاع معدل وفيات المواليد في أمريكا .





واشنطن 26 مارس 2018م ( وال ) - أظهرت دراسة جديدة أن معدل وفيات

المواليد مكتملي النمو يختلف باختلاف المناطق في أرجاء الولايات المتحدة

لكن المعدلات في جميع الولايات الأمريكية أسوأ مما هي عليه في العديد من

الدول الأوروبية.

وكانت دراسة سابقة قد أظهرت زيادة احتمال وفاة المواليد في الولايات

المتحدة بشكل أكبر من الدول المتقدمة والغنية الأخرى لكن هذه الدراسة

تقدم دليلا جديدا على أن ذلك ينطبق حتى على المواليد الذين أنجبوا في

نهاية مدة الحمل مما يزيد فرصهم في النجاة.

وقالت " نيها بيروليا " المشاركة في إعداد الدراسة من مركز " هارفارد

" لدراسات السكان والتنمية في كمبردج بولاية " ماساتشوستس " إن السببين

الرئيسيين وراء ارتفاع معدل وفيات المواليد في الولايات المتحدة هما

التشوهات الخلقية ، التي لا يملك المرضي شيئا حيالها سوى مواصلة الفحص

أثناء الحمل، ومخاطر الوفاة المفاجئة للمواليد التي يمكن منعها بدرجة

كبيرة عن طريق ضبط أنماط النوم الملائمة .

ودرست " بيروليا " وزملاؤها حالات أكثر من عشرة ملايين طفل أمريكي

ولدوا ما بين 2010 و2012 بعد فترة حمل كاملة تتراوح بين 37 و42 أسبوعا.

وكتب الباحثون في دورية (بي.ال.أو.اس) الطبية إن 11 مولودا توفوا قبل

سن عام من بين كل خمسة آلاف من المواليد مكتملي النمو.

وإجمالا يموت سبعة آلاف مولود مكتملي النمو كل عام في الولايات المتحدة

ويقول الباحثون إن هذا المعدل يمكن خفضه بنحو أربعة آلاف إذا استطاعت

جميع الولايات الوصول إلى المستويات الموجودة في الولايات ذات الأداء

الأفضل بالنسبة لعدد وفيات المواليد.

وعلى مستوى الولايات تراوح معدل وفيات المواليد بين 6.45 من كل خمسة آلاف

في كونيتيكت إلى 19 من كل خمسة آلاف في ميسسبي.

وجاءت نتائج جميع الولايات أسوأ من ست دول أوروبية شملتها الدراسة حيث

بلغ معدل وفيات المواليد نسبة تزيد قليلا عن ستة من كل خمسة آلاف.

والسبب الأبرز هو الوفاة المفاجئة للأطفال التي تشمل الوفاة أثناء النوم

وتمثل 43 في المئة من حالات وفيات المواليد.

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