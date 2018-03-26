الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار مخاوف الحرب التجارية .



لندن 26 مارس 2018 ( وال )-فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم

الاثنين وسط تفاؤل بأن التحول للحماية التجارية في السياسة الأمريكية

ربما يكون انتقائيا ومؤقتا أكثر مما كان يُخشى من قبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة وزاد المؤشر داكس

الألماني الحساس للصادرات 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر ايبكس الأسباني 0.2 بالمئة نتيجة تجدد التوترات بشأن

الأوضاع السياسية في منطقة قطالونيا.

وبين الأسهم القيادية كان أكبر تحرك لسهم روش الذي زاد 1.2 بالمئة حيث

أعلنت الشركة نتائج إيجابية لأحد عقاقيرها.

وساعدت الأنباء مؤشر قطاع الصناعات الدوائية الذي صعد 0.6 بالمئة

متصدرا مكاسب القطاعات.

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