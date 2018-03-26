سيالة يستقبل سفير كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا .

طرابلس26 مارس 2018 (وال)- استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الاثنين سفير كوريا الجنوبية المعتمد بليبيا "تشوي سونغ سو " وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفى المجالات كافة . وأوضح السفير الكوري في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب اللقاء أن لقائه وزير الخارجية محمد سيالة يأتي في اطار دعم تفعيل العلاقات والتعاون بين البلدين وفي المجالات كافة . وأكد أن سفارة بلاده جاهزة للعودة الى ليبيا وان الشركات الكورية ترغب في العودة الى ليبيا للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية . يشار بأن سفير كوريا الجنوبية بليبيا " تشوي سونغ سو " هو أحد السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج امس الاحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووكيل الوزارة للشؤون السياسية لطفي المغربي.



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