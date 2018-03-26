وكيل هيئة الرقابة الادارية يجتمع مع اللجنة العليا للتدريب بالهيئة.الإثنين ، 26-03-2018 - 13:54:00

وكيل هيئة الرقابة الادارية يجتمع مع اللجنة العليا للتدريب بالهيئة.
طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - تركز اجتماع وكيل هيئة الرقابة الإدارية
اليوم الاثنين بأعضاء اللجنة العليا للتدريب بالهيئة حول متابعة الدورات
المقامة حالياً لأعضاء الهيئة بالمعهد العالي للقضاء،ومعهد الدراسات
المالية والعلوم المصرفية .
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بطرابلس، مناقشة إقامة دورات
أخرى بالمعهد العالي للنفط في مجال اللغة الانجليزية، بالإضافة الى إقامة
دورات جديدة في مجال الرخصة الدولية للحاسوب (ICDL).
..(وال)..

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