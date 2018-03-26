سيالة يبحث مع السفير الايطالي تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2008 في جوانبها الاقتصادية والتجارية والثقافية .الإثنين ، 26-03-2018 - 13:48:00

سيالة يبحث مع السفير الايطالي تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2008 في جوانبها الاقتصادية والتجارية والثقافية .طرابلس26 مارس 2018 (وال) -استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الاثنين السفير الايطالي بليبيا " جوزيبي بيروني " ، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفى المجالات كافة . وأشاد السفير الايطالي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب اللقاء بعمق ومثانة العلاقات القائمة بين البلدين ، مؤكدا بأن لقائه وزير الخارجية محمد سيالة يأتي في اطار التشاور المستمر لمتابعة تفعيل التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة . وأوضح ان لقاء اليوم تناول امكانية اعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2008 في جوانبها الاقتصادية والتجارية والثقافية . وأشار السفير الايطالي في تصريحه لــ ( وال ) الى أن هناك الكثير من المبادرات التى جارٍ التنسيق بخصوصها مع وزير الخارجية محمد سيالة للعمل على تحقيقها منها تقديم منح دراسية للطلاب الليبيين للدراسة بايطاليا ، اضافة الى تقديم الدعم اللازم لاقسام اللغة الايطالية بالجامعات الليبية ، مؤكدا بأن هناك اهتماما من الجانبين الليبي والايطالي لتفعيل التعاون في المجالات كافة .

...( وال )...

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