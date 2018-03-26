وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي يجتمع مع نائبين بمجلس النواب عن بلدية تاجوراء .

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم

العالي لحكومة الوفاق الوطنى" ايمن القماطي" مع النائبين بمجلس النواب

عن بلدية تاجوراء "الصادق الكحيلي" والشعاب بلخير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير التعليم وامكانية استحداث وبناء معاهد

وكليات وفروع جديدة لتخفيف الازدحام والعدد المتزايد للطلبة عن جامعة

طرابلس من جهة والتقليل من معاناتهم من حيث المواصلات من جهة اخرى.

كما تناول الاجتماع الى امكانية فتح وتسجيل القبول للطلبة الجدد من

بلديتي تاجوراء وطرابلس بالدراسة في كليات جامعة الزيتونة فرع سوق الاحد.

واشار النائبين الى ان بلدية تاجوراء تمتلك مساحات وفضاءات شاسعة وموقع

متميز وقربها من العاصمة طرابلس مؤهلة لبناء كليات ومراكز تدريب مهنى

عالى ومتوسط لتخفيف الضغط على الجامعات والمعاهد واستيعاب الطلاب من المناطق المجاورة لبلدية تاجوراء .



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