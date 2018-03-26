النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يستعرض الخطة المقترحة من وزارة الزراعة للعمل خلال العام الحالي .

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - استعرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، "عبدالسلام كاجمان" خلال اجتماع له اليوم الاثنين، مع رئيس الهيئة العامة للزراعة "عبدالمنعم الموهوب"، الخطة المقترحة من وزارة الزراعة للعمل في العام 2018، لدعم القطاع الزراعي.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام فقد أكد كاجمان، خلال الاجتماع دعم قطاع الزراعة في ليبيا باعتبارها من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الليبي.

وبحث الاجتماع، احتياجات المزارعين، المتمثلة في توفير البذور والأدوية البيطرية واللقاحات، ومختلف الاحتياجات الزراعية، مع التشديد على تنظيم استيراد الشتلات الزراعية، حرصا على سلامة المنتوج الزراعي.

كما ناقش الاجتماع، حلحلة الإشكاليات المالية المتعلقة بالشركة الموردة للمعدات الزراعية، إضافة إلى التعاون مع منظمة الفاو، فضلا عن تناول الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية التي تعوق تنمية الزراعة في ليبيا.

وبخصوص تفعيل عمل المصرف الزراعي، أعلن رئيس الهيئة العامة للزراعة عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، تمهيدا لإعادة نشاطه لدعم وتشجيع قطاع الزراعة في ليبيا .



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