موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاثنين الموافق 26 مارس 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





*طرابلس- فريقان فنيان من كوريا الجنوبية يصلان الشركة العامة

للكهرباء استعدادًا لاستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة للدورة

المزدوجة ومشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية .

* طرابلس- إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تقيم برنامج تدريبي في

مجال (الإسعاف و الطوارئ) مستهدفا العناصر الطبية والطبية المساعدة بمجمع

عيادات طريق المطار.

*طرابلس- الاستعدادات بالهيئة العامة للمعارض تتواصل هذه لافتتاح

الدورة السادسة والاربعين لمعرض طرابلس الدولي التي ستنطلق ابتداء من

اليوم (الثاني إلى الثاني عشر )من شهر ابريل القادم على أرض معرض طرابلس

الدولي .

* تونس- انطلقت دورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية امس بتونس التي

يُنظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع شركة غارنت

للنشر, وذلك بهدف الرفع من المستوى التعليمي والتدريبي للمدربين

المستهدفين من هذه الدورة.

* سرت - المشرف العام على أعمال صيانة وتركيب الابراج لشبكة المدار

الجديد بسرت يؤكد بان الشركة قامت بتركيب عدد من الابراج لمحطات تقوية

وتغطية شبكة المدار الجديد بسرت وضواحيها, واستحداث مواقع جديدة لمحطات

مشروع الجيل الثالث من قبل هواوى وتركيب المعدات قريبا .

* سرت - الدورة التدريبية التعليمية التي نظمها المركز العام للتدريب

وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطي تختتم بسرت تحت شعار استراتيجيات طرائق

التدريس الحديثة ) للفئات المستهدفة بقطاع التعليم بسرت من مدراء المدارس

ونوابهم والمفتشون التربوييون.



* طرابلس- وزارة الصحة تنظم السبت القادم اليوم العلمي الثاني لطب

وجراحة الفم والأسنان في تخصص علاج الجذور بالتعاون مع مركز خدمات

الأسنان بطرابلس.

* طرابلس- المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقيم عيادة متنقلة بمخيم

نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف مجهزة بكافة المعدات والمستلزمات

الطبية والأدوية ،لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لنازحي تاورغاء.

* طرابلس- لجنة علمية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض تختتم

زيارتها لاقسام السارية بمستشفيات مدينة بنغازي في إطار الجهود التي

يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لانجاح كافة الخطط والبرامج

والاستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة المرض ودرء شروره .

* طرابلس- رياضيو ليبيا في لعبة الكاراتيه احرزوا ( 6 قلائد منها 3

قلائد ذهبية، وثلاث فضيات)، في بطولة عليسة الدولية للكاراتيه، التي

نظمها الاتحاد التونسي للعبة.

* طرابلس- هيئة الرقابة الإدارية في إطار متابعتها للجهات العامة

الخاضعة لرقابتها ترصد عدد من الملاحظات حول الملحقية الثقافية بالسفارة

الليبية بأوكرانيا.

* مصراته- بلدية مصراتة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل

بمشاركة طلبة مدارس المؤسسات التعليمية وفوج الدافنية للكشافة

والمرشدات.

* مصراته - وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل تدريبية

حول ( الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق بمقر مركز

مصراتة الطبي .

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