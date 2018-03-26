الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية.الإثنين ، 26-03-2018 - 11:58:00

الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية.

لندن 26 مارس 2018 (وال) - انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، من أعلى
مستوى في خمسة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، بفعل عمليات
بيع لجني الأرباح مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية صينية عقب
تقارير بشأن مفاوضات بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم.
وبحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1
بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار
الذهب إلى 1350.76 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 19 فبراير شباط.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة
إلى 1346.3 دولار للأوقية.
والتقط مراقبون الأنفاس حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات
المتحدة والصين بدأتا سرا التفاوض لتحسين دخول الشركات الأمريكية إلى
الأسواق الصينية.
...(وال) ...

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