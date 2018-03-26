جلسة حوارية بجادو حول توحيد جهود العمل التطوعي.الإثنين ، 26-03-2018 - 11:53:00

جلسة حوارية بجادو حول توحيد جهود العمل التطوعي.
طرابلس 26 مارس 2018 (وال) - عقدت بمدينة جادو جلسة حوارية حول توحيد
جهود العمل التطوعي " وذلك تحت اشراف منظمة انتر بيس الدولية لبناء
السلام .
وحضر الجلسة عدد من اعضاء المجلس البلدي جادو ، وممثلين عن مؤسسات
المجتمع المدني وعدد من النشطاء والحقوقيين .
وتناولت الجلسة الصعوبات التي تواجه الاعمال التطوعية ، وكيفية التغلب
عليها ، ووضع آليات تنظيمية لانجاح الاعمال التطوعية التي تقام بالمدينة
.
واوصى المشاركون في الجلسة بانشاء جهاز تنظيمي للعمل التطوعي ،
والاستعانة بذوي الخبرات والاختصاص ، وكذلك دعم وتشجيع دور المرأة في
العمل التطوعي.
..(وال)..

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