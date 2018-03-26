جلسة حوارية بجادو حول توحيد جهود العمل التطوعي.



طرابلس 26 مارس 2018 (وال) - عقدت بمدينة جادو جلسة حوارية حول توحيد

جهود العمل التطوعي " وذلك تحت اشراف منظمة انتر بيس الدولية لبناء

السلام .

وحضر الجلسة عدد من اعضاء المجلس البلدي جادو ، وممثلين عن مؤسسات

المجتمع المدني وعدد من النشطاء والحقوقيين .

وتناولت الجلسة الصعوبات التي تواجه الاعمال التطوعية ، وكيفية التغلب

عليها ، ووضع آليات تنظيمية لانجاح الاعمال التطوعية التي تقام بالمدينة

.

واوصى المشاركون في الجلسة بانشاء جهاز تنظيمي للعمل التطوعي ،

والاستعانة بذوي الخبرات والاختصاص ، وكذلك دعم وتشجيع دور المرأة في

العمل التطوعي.

..(وال)..