تتواصل الاستعدادات بالهيئة العامة للمعارض لافتتاح الدورة السادسة والاربعين لمعرض طرابلس الدولي.

طرابلس 26 مارس 2018 (وال ) - تتواصل الاستعدادات بالهيئة العامة

للمعارض لافتتاح الدورة السادسة والاربعين لمعرض طرابلس الدولي التي

ستنطلق ابتداء من اليوم (الثاني إلى الثاني عشر )من شهر ابريل القادم على أرض معرض طرابلس الدولي .

وتتميز الدورة بمشاركة كبيرة لشركات محلية وعالمية ووكلاء معتمدين

لشركات عالمية اقتصادية وصناعية .. بالاضافة إلى برامج وأنشطة مختلفة

مصاحبة لفاعليات المعرض كورش عمل علمية وندوات تخصصية ومؤتمرات اقتصادية وعلمية مع تنظيم انشطة رياضية ومهرجانات فنية شعبية ووطنية مصاحبة لهذه الدورة .

وسينطلق برنامج الافتتاح الرسمي للدورة تحت اشراف الهيئة العامة للمعارض وحضور وسائل الاعلام المختلفة بايقاد الشعلة من امام البوابة

المطلة بشارع عمر المختار .

وستحتضن قاعة عمر المختار للمؤتمرات بالمعرض قص الشريط التقليدي بحضور الضيوف والمدعوين.

يذكر ان المعرض سيفتتح ابوابه للجمهور طيلة أيام الاسبوع ، عدا يوم

الجمعة فسيكون الافتتاح خلال الفترة المسائية فقط.

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