ورشة عمل بمصراته حول الجودة في المختبرات الطبية .

مصراته 26 مارس 2018 ( وال ) - نظمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ورشة عمل تدريبية حول ( الجودة في المختبرات الطبية من النظرية إلى التطبيق ) بمقر مركز مصراتة الطبي .

وتناولت الورشة العديد من المحاضرات العلمية والتحليلية شملت التعريف

بالجودة الشاملة والسلامة المهنية داخل المختبرات الطبية؛ وضبط ودليل

الجودة؛ إلى جانب إدارة العينات والتوثيق والسجلات والمواصفات القياسية

الدولية .

وأقيمت على هامش الورشة ندوة تحضيرية للمؤتمر الليبي الثاني لطب

المختبرات المزمع عقده في أبريل القادم؛ حضرها مندوبون عن إدارات الموارد

البشرية والمختبرات ومصارف الدم والنقابة العامة لطب المختبرات إلى جانب

أساتذة من كلية التقنية الطبية بجامعة مصراتة .

وذكرت المسؤولة عن برامج التدريب في مجال المختبرات بإدارة الموارد

البشرية بوزارة الصحة عبر موقع الوزارة : " نجاة الكميشي" أن المزيد من

ورش العمل العلمية ستنفذ خلال الايام القادمة في مدن ومناطق أخرى من

ليبيا ستسهدف رؤساء الأقسام وموظفي الجودة وخبراء في المختبرات الطبية.

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