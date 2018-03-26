بلدية مصراتة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأم والطفل.



مصراته 26 مارس 2018 ( وال ) - أقامت بلدية مصراتة احتفالية بمناسبة

اليوم العالمي للأم والطفل.

وشارك في هذه الاحتفالية طلبة مدارس المؤسسات التعليمية شهداء

الزوابي للتعليم الأساسي، ومرباط للتعليم الأساسي، وعمر المختار للتعليم

الأساسي، وفوج الدافنية للكشافة والمرشدات، حيث قدمت عدة فقرات موسيقية

واستعراضية.

وتخللت الاحتفالية توزيع الهدايا على الأطفال والثلاميذ المشاركين

في انشطة الاحتفالية .

وحضر الاحتفالية السيدة هناء خضورة عضو المجلس البلدي، رئيس الفريق

النسائي بالبلدية، ورئيس الفرع البلدي مصراتة المركز، رئيس اللجنة

المنظمة للاحتفالية، وبعض السيدات من الفريق النسائي بالبلدية، وحشد من

العائلات والأطفال.

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