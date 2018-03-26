الأمن الايطالي يتأهب أمني إثر رسالة تحذِّر من هجوم إرهابي وشيك .الإثنين ، 26-03-2018 - 11:19:00



روما 26 مارس 2018(وال) - أعلنت السلطات الايطالية حالة تأهب
وإجراءات أمنية إضافية بعد رسالة مجهولة تلقتها الممثلية الإيطالية في
تونس، حول تهديد إرهابي مزعوم ضد إيطاليا وروما بشكل خاص.
ونقلت وكالة(آكي) الإيطالية ، اليوم الأثنين ، عن مصادر أمنية مطلعة
قولها إنه " ليس هناك أي خطر حقيقي في هذه اللحظة"، لكن "كما يحدث عند
تلقي تقارير من هذا النوع، يتم إجراء سلسلة من التقصيات وكافة التحقيقات
اللازمة".
وأوضحت المصادر أنه " من بين الأمور الأخرى، ستشهد هذه الأيام،
تدفقاً أكبر للسياح في العاصمة"، حيث "سيتم فرض رقابة خاصة على المواقع
الأكثر حساسية، بما في ذلك أماكن العبادة والمطارات والمحطات ".

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