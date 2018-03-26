الأمن الايطالي يتأهب أمني إثر رسالة تحذِّر من هجوم إرهابي وشيك .





روما 26 مارس 2018(وال) - أعلنت السلطات الايطالية حالة تأهب

وإجراءات أمنية إضافية بعد رسالة مجهولة تلقتها الممثلية الإيطالية في

تونس، حول تهديد إرهابي مزعوم ضد إيطاليا وروما بشكل خاص.

ونقلت وكالة(آكي) الإيطالية ، اليوم الأثنين ، عن مصادر أمنية مطلعة

قولها إنه " ليس هناك أي خطر حقيقي في هذه اللحظة"، لكن "كما يحدث عند

تلقي تقارير من هذا النوع، يتم إجراء سلسلة من التقصيات وكافة التحقيقات

اللازمة".

وأوضحت المصادر أنه " من بين الأمور الأخرى، ستشهد هذه الأيام،

تدفقاً أكبر للسياح في العاصمة"، حيث "سيتم فرض رقابة خاصة على المواقع

الأكثر حساسية، بما في ذلك أماكن العبادة والمطارات والمحطات ".