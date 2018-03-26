هيئة الرقابة الادارية ترصد ملاحظات حول الملحقية الثقافية بالسفارة الليبية بأوكرانيا.



طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- رصدت هيئة الرقابة الإدارية عدد من الملاحظات

حول الملحقية الثقافية بالسفارة الليبية بأوكرانيا، وخاطبت بها وزير

التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني وذلك في إطار متابعتها للجهات

العامة الخاضعة لرقابتها.

واوضح مدير مكتب الاعلام بالهيئة " أيمن الجليدي" لوكالة الانباء

الليبية؛ أن هذه الملاحظات تتمثل في عدم وجود ارشيف وسجلات إدارية

بالملحقية،وعدم حفظ المستندات بالشكل الصحيح ، وعدم التعاقد مع أي شركة

متخصصة في برنامج التامين الطبي للطلبة الدارسين بالساحة الأوكرانية .

وأضاف : ان الهيئة لاحظت وجود زيادة في المبالغ المالية لبعض الطلبة دون

وجود ما يبررها ، وعدم التقيد بصرف العملة الأوكرانية ، وغياب الدور

الأساسي لعمل الملحقية المتمثل في إقامة الانشطة الثقافية والفنية بين

البلدين ،والتأخير في صرف مرتبات مساعدي الملحق الثقافي وعدم الدقة في

احتساب المبالغ المستحقة على الملحقية للمدرسة الليبية ، وعدم دفع

مستحقات الطلبة المنصوص عليها بلائحة الايفاد بالخارج باستثناء المنح

الدراسية والرسوم .

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