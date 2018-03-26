منظمة المرأة العربية تستعد لاطلاق أول كُتيِّب مصور حول أوضاع اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية .



طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - تستعد منظمة المرأة العربية لقد لقاء

يوم السبت القادم 31 من شهر مارس الجاري بالقاهرة؛ لإطلاق كُتيِّب مصور

يرصد، ويؤرخ، ويوثِّق المعاناة الكبيرة التي تتعرض لها اللاجئات

والنازحات في المنطقة العربية.

ويعد هذا الكتيب هو الاول الذي يؤرخ لمخيمات اللاجئات في أربع دول

عربية هي لبنان، والأردن، والعراق، ومصر، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وتناول الكتيب أحوال اللاجئات والنازحات على أرض الواقع، والاستماع

إلى مشاكلهم ومتطلباتهم ورفعها إلى الجهات الإقليمية والدولية.

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