وصول فريقين فنيين في مجال الكهرباء من كوريا الجنوبية للعمل بمحطتي كهرباء الزويتينة وغرب طرابلس البخارية .
الإثنين ، 26- 03- 2018 - 11:06:00
طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- اعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول
فريقين فنيين من كوريا الجنوبية الأحد، إلى مطار معيتيقة استعدادًا
لاستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة ومشروع محطة
كهرباء غرب طرابلس البخارية .
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وصول الفريقين الكوريين إلى ليبيا يأتي لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين .
وأشارت الشركة إلى أن الفريقين الفنيين الكوريين أحدهما تابع لشركة
داوو الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة
المزدوجة والثاني تابع لشركة هونداي .
(وال)