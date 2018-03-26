وصول فريقين فنيين في مجال الكهرباء من كوريا الجنوبية للعمل بمحطتي كهرباء الزويتينة وغرب طرابلس البخارية .الإثنين ، 26-03-2018 - 11:06:00

وصول فريقين فنيين في مجال الكهرباء من كوريا الجنوبية للعمل بمحطتي كهرباء الزويتينة وغرب طرابلس البخارية . طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- اعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول
فريقين فنيين من كوريا الجنوبية الأحد، إلى مطار معيتيقة استعدادًا
لاستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة ومشروع محطة
كهرباء غرب طرابلس البخارية .
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وصول الفريقين الكوريين إلى ليبيا يأتي لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين .
وأشارت الشركة إلى أن الفريقين الفنيين الكوريين أحدهما تابع لشركة
داوو الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة
المزدوجة والثاني تابع لشركة هونداي .
(وال)

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