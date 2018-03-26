وصول فريقين فنيين في مجال الكهرباء من كوريا الجنوبية للعمل بمحطتي كهرباء الزويتينة وغرب طرابلس البخارية .

طرابلس 26 مارس 2018 (وال)- اعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول

فريقين فنيين من كوريا الجنوبية الأحد، إلى مطار معيتيقة استعدادًا

لاستئناف العمل بمحطتي كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة ومشروع محطة

كهرباء غرب طرابلس البخارية .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وصول الفريقين الكوريين إلى ليبيا يأتي لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين .

وأشارت الشركة إلى أن الفريقين الفنيين الكوريين أحدهما تابع لشركة

داوو الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة

المزدوجة والثاني تابع لشركة هونداي .

(وال)