رياضيو ليبيا في لعبة الكاراتيه يحصدون الذهب في بطولة تونس الدولية.



طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - أحرز رياضيو ليبيا في لعبة

الكاراتيه، 6 قلائد منها 3 قلائد ذهبية، وثلاث فضيات، في بطولة عليسة

الدولية للكاراتيه، التي ينظمها الاتحاد التونسي للعبة.

وشهدت البطولة مشاركة دولية لعدد من الأندية خلال الفترة من 23 حتى 25 من

شهر مارس الجاري، حيث تمكن الرياضيون، آدم مريسة، من إحراز ذهبية في فردي

الكاتا، لفئة الشباب، والمثنى السنوسي على الذهبية في فئة الأصاغر،

ومحمد الهلودي، على الذهبية في فئة الكاتا مدارس.

فيما تحصل الرياضيون مقداد السنوسي على الفضية في الكوميتي فئة الأداني،

والمهدي ماي فضية فردي لفئة الأواسط، وسالم العرعود فضية في فردي كاتا .

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