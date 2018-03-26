المركز الوطني لمكافحة الأمراض يرسل فريق طبي لمخيم نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف .





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) ... أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض

عيادة متنقلة بمخيم نازحي تاورغاء بمنطقة قرارة القطف مجهزة بكافة

المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية

والطبية لنازحي تاورغاء .

وأفاد المركز الوطني عبر موقعه : أنه تم إرسال بعثة طبية لنازحي

تاورغاء بهدف تخفيف المعاناة وتقديم خدمات صحية لاهالي تاورغاء بمنطقة

قرارة القطف .

وأوضح ان الفريق الطبي والعيادة ستقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية

الأساسية بالمخيم تحت إشراف الدكتور. كامل التلوع مدير مكتب طوارئ صحة

المجتمع بالمركز.

وتم التنسيق بالخصوص مع المجلس المحلي وفرع المركز الوطني لمكافحة

الأمراض بمدينة بني وليد.

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