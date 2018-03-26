لجنة علمية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض تزور أقسام السارية بمستشفيات بنغازي .





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) - انهت لجنة علمية من المركز الوطني

لمكافحة الأمراض زيارة لاقسام السارية بمستشفيات مدينة بنغازي في إطار

الجهود التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لانجاح كافة الخطط

والبرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة المرض ودرء شروره عن

بلادنا.

وقامت لجنة المتابعة العلمية المشتركة لادارتي الصيدلة ومكافحة الإيدز

بالمركز والتي ضمت الدكتورة " نورا الترهوني " عن قسم المخازن الطبية

بإدارة الصيدلة والدكتورة " وفاء خفافة" رئيسة قسم التدبير العلاجي

بإدارة مكافحة الإيدز بزيارة أقسام السارية بمستشفيات بنغازي

وأقسام السارية والباطنة ووحدات الغسيل الكلوي ،وقسم الولادة بمركز

بنغازي الطبي وقسم السارية بمستشفى الجمهورية ، ومستشفى الأطفال بنغازي.

وأطلعت اللجنة خلال هذه الجولة التفقدية على الوضع الصحي والدوائي

للمتعايشين مع متلازمة نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز) والالتهاب الكبدي

الفيروسي. وقامت اللجنة بجمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بـالمتعايشين

ومتابعة الحالات وصرف الأدوية .

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