وزارة الصحة تنظم بطرابلس يوم السبت القادم يوم علمي لطب وجراحة الفم والأسنان في تخصص علاج الجذور.





طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) ... تنظم وزارة الصحة يوم السبت

القادم بطرابلس اليوم العلمي الثاني لطب وجراحة الفم والأسنان في تخصص

علاج الجذور بالتعاون مع مركز خدمات الأسنان بطرابلس.

وستقدم خلال هذا اليوم العلمي محاضرات علمية من قبل نخبة من أخصائيي

الأسنان حول طب وجراحة الفم وما شهده من تطور .

وأفادت ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ان اليوم العلمي سيشهد

مشاركة حشد كبير من أطباء وأخصائيي الأسنان من مختلف المستشفيات

والمراكز الصحية والعلمية كمركز خدمات الأسنان طرابلس وزليتن - مصراته -

غريان - مركز طرابلس الطبي – مستشفيات علي عمر عسكر – امعيتيقة –

تاورغاء العام – الحروق والتجميل – – العيون – الحوادث أبوسليم - مصراتة

– الزاوية التعليمي –المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء - مركز

المعاقين جنزور.

كما سيشارك في اليوم العلمي اطباء الاسنان بالعيادات المجمعة البدري

– أبوسليم - طريق المطار – غوط الشعال).

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