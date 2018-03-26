وزارة الصحة تنظم بطرابلس يوم السبت القادم يوم علمي لطب وجراحة الفم والأسنان في تخصص علاج الجذور.الإثنين ، 26-03-2018 - 09:53:00

وزارة الصحة تنظم بطرابلس يوم السبت القادم يوم علمي لطب وجراحة الفم والأسنان في تخصص علاج الجذور.

طرابلس 26 مارس 2018 ( وال ) ... تنظم وزارة الصحة يوم السبت
القادم بطرابلس اليوم العلمي الثاني لطب وجراحة الفم والأسنان في تخصص
علاج الجذور بالتعاون مع مركز خدمات الأسنان بطرابلس.
وستقدم خلال هذا اليوم العلمي محاضرات علمية من قبل نخبة من أخصائيي
الأسنان حول طب وجراحة الفم وما شهده من تطور .
وأفادت ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة ان اليوم العلمي سيشهد
مشاركة حشد كبير من أطباء وأخصائيي الأسنان من مختلف المستشفيات
والمراكز الصحية والعلمية كمركز خدمات الأسنان طرابلس وزليتن - مصراته -
غريان - مركز طرابلس الطبي – مستشفيات علي عمر عسكر – امعيتيقة –
تاورغاء العام – الحروق والتجميل – – العيون – الحوادث أبوسليم - مصراتة
– الزاوية التعليمي –المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء - مركز
المعاقين جنزور.
كما سيشارك في اليوم العلمي اطباء الاسنان بالعيادات المجمعة البدري
– أبوسليم - طريق المطار – غوط الشعال).
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا