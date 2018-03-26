المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطى يختتم دورة تدريبية تأهيلية لمدراء المدراس والمفتشيين التربويين.



سرت 26 مارس 2018( وال )- اختتمت بسرت الدورة التدريبية التعليمية التي

نظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطي بالتعاون مع

الخبرات التربوية بمراقبة التعليم سرت تحت شعار استراتيجيات طرائق

التدريس الحديثة ) للفئات المستهدفة بقطاع التعليم بسرت من مدراء المدارس

ونوابهم والمفتشون التربوييون.

وقال مراقب تعليم سرت مفتاح على عبد الكافى لمراسل وكالة الانباء الليبية

سرت ان الدورة التدريبية قد تناوب على القاء المحاضرات بها "مراقب تعليم

سرت " محمود مليطان "ومدير مكتب التعليم الثانوى ،حيث القيت محاضرات

متخصصة حول طرق التدريس الحديثة على مدار اربعة ايام تضمنت كيفية تعامل

مدير المؤسسة التعليمية والمفتشون التربويون مع انماط المعلمين المختلفه

والتي اشرنا الي انماطها وهي" المخالف للراي - المثاليون – ومرهفو

الاحساس – والمتفوقين – والمتمردون علميا " .

.....(وال سرت).,...