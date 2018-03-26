الشروع فى تركيب عدد من الابراج الجديدة لمحطات تغطية شبكة المداربسرت .



سرت 26 مارس 2018 ( وال )- أكد " المهدى اطبيقة " المشرف العام على

أعمال صيانة وتركيب الابراج لشبكة المدار الجديد بسرت أن الشركة قامت

بتركيب عدد من الابراج لمحطات تقوية وتغطية شبكة المدار الجديد بسرت

وضواحيها .

وقال المهندس " المهدى اطبيقة " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت

إنه تم استحداث مواقع جديدة للمحطات تمهيدا لقيام شركة المنفذة لمشروع

الجيل الثالث من قبل هواوى بتركيب المعدات قريبا .

وأشار إلى أن شركة المدار الجديد تقوم حاليا بصيانة وتركيب الابراج

لكافة محطات شبكة المدار بسرت وضواحيها وكذلك المواقع المستهدفة بتركيب

ابراج جديدة فى حى 700 وحدة سكنية وقصور الضيافة والزعفران والحنيوة

وخزان النهر بالقرضابية .

وقال في اطار قيام شركة المدار الجديد باطلاق مشاريع الجيل الثالث

المطور لتقديم افضل الخدمات للمشتركين بالشبكة من حيث الانترنت عالى

السرعة والعديد من الميزات المتطورة الجديدة المتميزة .

...(وال-سرت)...