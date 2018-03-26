بدء أعمال دورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية بتونس .





تونس 26 مارس 2018 ( وال ) - إنطلقت أمس الأحد بتونس دورة إعداد

مدربي اللغة الإنجليزية التي يُنظمها المركز العام للتدريب وتطوير

التعليم بالتعاون مع شركة غارنت للنشر .

وتهدف الدورة إلى الرفع من المستوى التعليمي والتدريبي للمدربين

المستهدفين بحيث يصبح المدرب قادراً على الإدارة الجيدة جداً للجلسات

التدريبية ولديه القدرة على تصميم البرنامج التدريبي الكامل إلى جانب

المقدرة على معرفة الجوانب النفسية ومهارات العرض والتقديم.

وشارك في الدورة التي تتواصل على مدى 21 يوما ضمن مجموعات تدريبية ،

المعلمين من خلال اجراء امتحانات المفاضلة لكافة المتقدمين للامتحانات

ومن ثم امتحان المقابلة الشخصية للمعلمين الذين اجتازوا امتحان المفاضلة

بنجاح بمختلف مناطق ليبيا والتي أجريت بمقر المركز العام خلال الفترة

الماضية .

وتم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات تدريبية يتم فيها تناول أهم

الأساليب الحديثة في تدريس مادة اللغة الإنجليزية وأهم الطرق الحديثة في

التدريب .

يذكر أن مثل هذه الدورات التي يُنظمها المركز العام هي بمثابة الحافز

الدائم لتطوير وتنمية المهارات الشخصية والعلمية لدى المدربين وتخلق روح

المنافسة بين المدربين بغرض الوصول إلى الشكل الأكثر مهارة والذي يعكس

شخصيته كمدرب محترف.

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