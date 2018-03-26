ميانمار تستعد لانتخاب رئيس جديد يوم الأربعاء .





يانجون 26 مارس 2018 ( وال ) - أعلن البرلمان في ميانمار اليوم

الاثنين عن انتخابات يوم الاربعاء القادم لانتخاب رئيس للبلاد وذلك بعد

أسبوع واحد من استقالة الرئيس هتين كياو فجأة من منصبه.

وقال كياو إنه يريد أن يستريح من عمله الحالي بعد أن أصبح رئيس دولة

ميانمار في مارس 2016 وهو أول زعيم مدني يأتي إلى البلاد بعد أكثر من نصف

قرن من الحكم العسكري.

وانتخب مجلس النواب بالبرلمان الميانماري يوم الجمعة رئيس مجلس النواب

السابق وين مينت 66/ عاما/ نائبا للرئيس حيث من المتوقع ان ينتخب نفس

المجلس وين مينت رئيسا للبلاد .