قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة .





القدس المحتلة 26 مارس2018 (وال) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال،

في الضفة الغربية المحتلة .

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال"11 " مواطنا، بينهم أطفال، وأفراد أسرة

بكاملها، في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.

وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية في القدس، إن قوة عسكرية كبيرة

اقتحمت بلدة العيسوية وسط القدس، وداهمت منازل عدد كبير من المواطنين قبل

أن تعتقل المواطن "باسل محمود" وزوجته ونجليهما، إضافة الى اعتقال كل من

الشقيقين هيثم عبيد، وحسين عبيد، والشابين محمد عطية، وداوود يوسف عطية.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، منازل مواطنين في بلدة عناتا شمال

شرق القدس اعتقلت خلالها كل من: الطفل أحمد الياسيني، وعدي رائد

الجمزاوي، ووليد الجمزاوي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة مواطنين، من الخليل، وداهمت

عدة بلدات، ونصبت حواجز عسكرية بالمحافظة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من جبل جوهر

بمدينة الخليل، المواطن ايهاب الرجبي، كما اقتحمت قوات مخيم العروب

واعتقلت الفتيين محمالقيق (16عاما) وأيهم وائل عجارمة (16 عاما).

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية،

بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين.

وأفاد مسؤول المقاومة الشعبية في كفر قدوم "مراد شتيوي" للـوكالة

الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم واعتقلت الشاب

عزت غازي (21 عاما).

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من جنين .

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم،

واعتدت على اثنين آخرين بالضرب، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

وأفاد مصدر أمنى فلسطيني، بأن قوة من جيش الاحتلال رافقتها وحدة خاصة،

اقتحمت المخيم، واعتقلت الشاب عبدالله رمضان (28 عاما)، بعد دهم منزل

والده وتفتيشه.

وأضاف المصدر أن ذات القوة، داهمت مول المغربي، داهمت مول المغربي الواقع

على شارع القدس الخليل قبالة مخيم الدهيشة، واعتدت بالضرب المبرح على أحد

مالكيه وعلى أحد الزبائن واستولت على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات

المراقبة .

...(وال)...