زلزال بقوة 6.

4 درجات يضرب سواحل شرق اندونيسيا.



جاكرتا 26مارس2018 (وال) - ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات، فجراليوم الاثنين،

قبالة السواحل الشرقية لإندونيسيا، مما دفع بمركز الانذار المبكر من

امواج المد العالي في المحيط الهندي لإصدار تحذير من خطر حصول تسونامي،

قبل ان يعود بعد دقائق ويلغي هذا التحذير.

ونقلا عن وكالة الانباء الفرنسية "، حدد المعهد الأميركي لرصد الزلازل

مركزالزلزال على عمق 171 كلم تحت سطح الماء في بحر باندا، بينما أعلن

مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهندي ان الزلزال قد يتسبب

بتسونامي قبل ان يصدر بعد دقائق قليلة بلاغا ثانيا، يقول فيه انه "ليس

هناك اي خطر على الدول في المحيط الهندي".

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