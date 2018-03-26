الناخبون في مصر يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية.





القاهرة 26 مارس 2018 (وال) - يتوجه الناخبون في مصر اليوم الاثنين

إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي

يتنافس فيها مرشحان هما الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي" وموسى مصطفى

موسى رئيس حزب الغد.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة

أيام.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل القادم ، وإذا لم

يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من الشهر ذاته.

وعشية الانتخابات، جابت حافلات وسط القاهرة تحمل مكبرات صوت تنطلق منها

أغان تحث الناخبين على التوجه إلى لجان الاقتراع.

ولصقت على الحافلات لافتات تحمل شعارات مثل "خليك إيجابي" و"شارك في

انتخابات الرئاسة 2018".

ورفعت قوات الأمن المصرية من الشرطة والجيش المكلفة بتأمين الانتخابات

حالة الاستعداد بين صفوفها قبل ساعات من بدء التصويت.

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