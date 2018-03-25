فوز الأخضر على التحدي (2-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- فاز فريق الأخضر على فريق التحدي بهدفين

لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا، ضمن

المباريات المؤجلة (إياب) لفرق المجموعة الثانية، من مسابقة الدوري

الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي الأخضر لاعباه "علي آمادو" و"سند الحاسي"، بينما جاء هدف

التحدي الوحيد عن طريق لاعبه "محمد المنصوري".

وبذلك يرفع الأخضر رصيده إلى (13) نقطة من تسع مباريات، ويرتقي إلى

المركز الثالث، بينما تجمد رصيد التحدي عند (18) نقطة من ثماني مباريات،

ويحافظ على ترتيبه في المركز الثاني.

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