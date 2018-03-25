الاتحاد يتوج بجائزة الترتيب الثاني في البطولة العربية لكرة اليد.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- توج فريق الاتحاد بجائزة الترتيب الثاني

(القلادة الفضية) في البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

بنسختها الـ14 التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأحد بمدينة صفاقس

التونسية.

وجاء تتويج فريق الاتحاد بجائزة الترتيب الثاني عقب خسارته بنتيجة

(27-29) أمام فريق الغرافة القطري في المباراة النهائية التي جمعتهما

اليوم بقاعة البجاوي بمدينة صفاقس.

وكان فريق الاتحاد قد حل ثالثا ضمن مجموعته في ختام منافسات الدور

الأول من ثلاثة انتصارات على أهلي سد آب العماني (36-21)، وقطر القطري

(33-28)، وترجي أرزاو الجزائري(29-24)، وخسارتين أمام ساقية الزيت

التونسي (28-31)، والأهلي السعودي (22-28).

وفي الدور ربع النهائي فاز الاتحاد على جمال التونسي (26-25)، وفي

الدور نصف النهائي فاز على الأهلي السعودي (28-21).

وتحصل فريق ساقية الزيت التونسي على القلادة البرونزية، بعد فوزه

على فريق الأهلي السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأحد.

يشار إلى أن البطولة العربية لكرة اليد في نسختها الـ 14 انطلقت

منافساتها يوم 15 مارس الجاري بمشاركة (11) فريقا يمثلون أندية : الاتحاد

والأهلي (ليبيا)، ساقية الزيت وجمال (تونس)، قطر والغرافة (قطر)، ترجي

أرزاو ووفاق عين التوتة(الجزائر)، مولودية وجدة (المغرب)، أهلي جدة

(السعودية)، أهلي سد آب (عمان).

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