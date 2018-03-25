الاحتفال باليوم الوطني للاخصائي الاجتماعي .

طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - اقيمت بقاعة فندق باب البحر بطرابلس صباح اليوم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للاخصائي الاجتماعي .

وحضر الاحتفالية وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل ووكيلي وزارتى التعليم والشوون الاجتماعية والدكتورة هند شوبار مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب احمد معيتيق وكذلك المستشار الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي بالاضافة الى مداراء الادارات والمكاتب بوزاوتي الشوون الاجتماعية والتعليم وجمع غفير من الاخصائيين الاجتماعيين من مختلف القطاعات .

وألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات التي عبرت عن الامتنان للدور الذي يقوم به الاخصائي الاجتماعي لاداء رسالته الانسانية السامية كما اكدت على اهمية دعم الاخصائيين الاجتماعيين ماديا ومعنويا وخلق المناخ المناسب كي يودي الاخصائي الاجتماعي مهمته على اكمل وجه.

وقدم المستشار الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ماجد بن صريتي عرضا حول مقترح الميثاق الاخلاقي للاخصائي الاجتماعي نال استحسان الحضور .

وتخلل الاحتفالية ايضا العديد من الفقرات والعروض والبرامج التي ابرزت دور الاخصائي الاجتماعي في خدمة المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم وزيري الشوون الاجتماعية والتعليم ووكيل وزارة الشوون الاجتماعية "محسن ابوسنينة "على دوره في دعم الاخصائيين الاجتماعيين ، كما تم تكريم شويخة التواتي من دار الوفاء للمسنين ويثينة العزابي من ادارة التنمية الاسرية بوزارة الشوون الاجتماعية علي عطائهن اللامحدود كاخصائيتين اجتماعيتين متميزتين .

وتم في ختام الاحتفالية تم الاعلان عن مشروع الميثاق الاخلاقي للاخصائي الاجتماعي.



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