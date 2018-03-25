قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال

الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ 34 المقرر أن يستضيفها النادي الأهلي

المصري في الفترة من 12 وحتى 23 أبريل المقبل، عن تقسيم الفرق الستة عشر

إلى أربع مجموعات.

وجاءت نتائج القرعة لتضم في المجموعة الأولى: وداد سمارة المغربي-

شبيبة كينشاسا الكونغولي- فونيكس الغابوني- كيمباتا دورام الإثيوبي.

أما المجموعة الثانية فضمت : النجم الساحلي التونسي- فاب الكاميروني-

إنتر كلوب- النصر الليبي.

وضمت المجموعة الثالثة: هليوبوليس المصري- ريد ستار العاجي- جي إس إل

الكونغولي- ندى كيركوس ساب سيتي الإثيوبى.

فيما ضمت المجموعة الرابعة: الأهلي المصري- مينواه الكاميروني- ساليناز

الغابوني- الاتحاد الليبي.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 13 أبريل، حيث يفتتح النادي

الأهلي المصري مشواره بمواجهة مينواه الكاميروني.

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