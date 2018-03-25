إدارة نادي المدينة تطالب بحكم أجنبي لمباراة فريقها مع الأهلي طرابلس في بطولة الكأس.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- أرسلت إدارة نادي المدينة بطرابلس رسالة

رسمية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم تطالبه بضرورة تعيين

طاقم حكام أجنبي لمباراة فريقها أمام الأهلي طرابلس في مسابقة الكأس.

وحددت إدارة نادي المدينة في رسالتها أن يكون حكم المباراة أجنبيا وليس

أفريقيا أو عربيا.

يشار إلى أن لجنة المسابقات حددت السابع من أبريل موعدًا لمباراة المدينة

والأهلي طرابلس في مسابقة الكأس في دور الـ16.

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