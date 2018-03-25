جدول مباريات الدور الـ 16 في كأس ليبيا.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال)- حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة

القدم مواعيد مباريات كأس ليبيا لكرة القدم في الدور الـ 16، الذي ستنطلق

منافساته ابتداء من يوم 6 أبريل القادم.

يوم الجمعة 6 أبريل يلتقي اليرموك مع الأهلي بنغازي على ملعب الخمس،

والمحلة مع المجد بملعب طرابلس.

أما يوم السبت 7 أبريل فيلتقي التعاون مع الهلال بملعب شيخ الشهداء

بمدينة البيضاء، والأهلي طرابلس يلتقي المدينة بملعب طرابلس.

مباريات الأحد 8 أبريل، يلتقي فيها الأخضر مع الجمارك بملعب طبرق،

والترسانة يواجه الخمس بملعب ترهونة.

أما يوم الثلاثاء 10 أبريل فتقام مباراة واحدة تجمع الشط مع الاتحاد

بملعب طرابلس، والخميس 12 أبريل يلعب خليج سرت مع الاتحاد المصراتي بملعب

مدينة المرج.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.

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