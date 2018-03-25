زليتن تحتضن الملتقي الاول لشباب المنطقة الوسطي تحت شعار " الشباب هم صناع الحياة " .

زليتن 25 مارس 2018 ( وال ) - احتضنت مدينة زليتن اليوم الاحد فعاليات الملتقي الاول لشباب المنطقة الوسطي تحت شعار " الشباب هم صناع الحياة " وذلك بقاعة ديوان المجلس البلدي بالمدينة .

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية أن هذا الملتقى والذي نظمه مجلس شباب زليتن بالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية المستدامة و برعاية من شركة الربيع للاسفنج و المراتب شارك في فعالياته شباب المنطقة الوسطي من مدن قصر خيار ، زليتن ، مصراته ، سرت ، الجفرة ، بنى وليد ، ومسلاته كما شارك في فعالياته ايضا شباب من مدن الزاوية ، الجميل ، درج و طرابلس.

و أضاف ان الملتقي ناقش العديد من المحاور منها دور الشباب في السلم الاجتماعي والمصالحة - هجرة الشباب الي الخارج - المشاكل التي يعاني منها الشباب - كيفية توحيد جهود شباب المنطقة الوسطي في جسم يربط الجميع اضافة الى تشكيل لجنة للاستمرار في عقد الاجتماعات الي حين انعقاد الملتقي العام الثاني .





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