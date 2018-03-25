اللجنة الوزارية المكلفة بالجنوب والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي تضع خطة تنفيذية عاجلة لحلحلة الأزمة هناك .

طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الاوضاع في الجنوب الليبي والمشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم

(323) لسنة 2018 اجتماعا اليوم الاحد بديوان وزارة العمل والتأهيل . وحضر الاجتماع وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ومعاون آمر الحرس الرئاسي محمد لاكري.

وأفادت مصادر اعلامية وكالة الأنباء الليبية ان الاجتماع تركز حول نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المكلّف من المجلس الى مدينة سبها للوقوف على حقيقة الوضع الانساني والامني والمساعدة على وقف القتال وصولا الي المصالحة الشاملة بين اطراف النزاع.

وأضافت ذات المصادر ان هذا الإجتماع يأتي بعد اللقاء الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باللجنة الوزارية يوم أمس والذين أحاطوه بنتائج زيارتهم الى مدينة سبها وقدموا له شرحا عن الأوضاع هناك .

يشار بأن السراج كان قد أكد على حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق على ضرورة وقف الاشتباكات وإيصال إحتياجات المنطقة خصوصا المواد الطبية والأغذية والأغطية للنازحين ، وكلف اللجنة الوزارية بتقديم تقرير مفصل عن هذه المتطلبات لتلبيتها في القريب العاجل وهو ما تم في اجتماع هذا اليوم .

وبحسب المصادر فان تقرير اللجنة الوزارية شمل شرحاً مفصلاً عن احتياجات المنطقة الانسانية والحياتية بما فيها نقص الوقود والسيولة النقدية والأدوية ودعم مديريات الأمن.



... ( وال )...