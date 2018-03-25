رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي سفيرة كندا لدى ليبيا.



طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن

السويحلي، اليوم الأحد، بطرابلس مع السفيرة الكندية لدى ليبيا آشلي آدمز

.

وبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة مع السفيرة الكندية، تطورات الوضع في

ليبيا، ومستجدات العملية السياسية.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء، عن تطلع ليبيا لتعزيز

علاقات التعاون الثنائي مع كندا في كافة المجالات خاصة في مجالي التعليم

والتنمية البشرية.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اعتمد في وقت

سابق اليوم آشلي آدمز سفيرة جديدة لبلادها لدى ليبيا.

..(وال).