رئيس مجلس النواب يبحث المبعوث الأممي تطورات تعديل الاتفاق السياسي.



القبة 25 مارس 2018 (وال) - التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم

الأحد، بمدينة القبة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان

سلامة.

وقال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في ليبيا، إن الممثل الخاص للأمين

العام للأمم المتحدة بحث مع رئيس مجلس النواب مستجدات الأزمة الليبية

والتطوارت حول تعديل الاتفاق السياسي.

يشار إلى أن رئيس البعثة الأممية غسان سلامه وصل رفقة عدد من مستشاريه

إلى مدينة القبه في وقت سابق اليوم للقاء رئيس مجلس النواب.

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