يونيسف: 11 مليون طفل يمني في حاجة للمساعدات الإنسانية.





عمان 25 مارس 2018(وال) - حذر ممثل اليونيسف في الشرق الأوسط جيرت

كابيليري من أن ما يقرب من 11 مليون طفل في اليمن في حاجة للمساعدات

الإنسانية.

وقال كابيليري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان عشية الذكرى الثالثة

لبدء التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل العسكري في اليمن إن "ثلاثة

أعوام من الحرب وعقود من التخلف المزمن أثرت على أطفال اليمن. وهو ليس

بالأمر الجيد للأسف".

وأكد مسئول المنظمة الأممية الذي قام بزيارة مؤخرا لأسبوع في اليمن بما

فيها مناطق المتمردين والمناطق الواقعة لسيطرة السلطات، على أن معدل سوء

التغذية للأطفال قد تضاعف في غضون ثلاثة أعوام.