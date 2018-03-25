ترامب يؤكد ان بناء الجدار الحدودي مع المكسيك سيبدأ على الفور.الأحد ، 25-03-2018 - 18:10:00



واشنطن 25 مارس 2018 (وال) - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم
الاحد على أن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك سيبدأ "على الفور" بعدما
صدق الكونجرس على حصة مليار و600 مليون دولار لبنائه.
وكتب ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" أنه "يمكن عمل الكثير بمليار و600
مليون دولار المخصصة لبناء وإصلاح الجدار الحدودي. وهذا مجرد مبلغ مبدئي.
سيبدأ العمل على الفور".
وكان الكونجرس الأمريكي أقر يوم الجمعة الماضي مشروع موازنة مالية تقدر
بـ1.3 تريليون دولار تشمل حصة مليار و600 مليون دولار لتشييد الجدار
الحدودي مع المكسيك، أحد تعهدات ترامب خلال الحملة الانتخابية.
ويبعد هذا المبلغ كثيرا عن مبلغ الـ25 مليار الذي طلبه ترامب لتشييد
الجدار.

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا