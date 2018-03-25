ترامب يؤكد ان بناء الجدار الحدودي مع المكسيك سيبدأ على الفور.





واشنطن 25 مارس 2018 (وال) - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم

الاحد على أن بناء الجدار الحدودي مع المكسيك سيبدأ "على الفور" بعدما

صدق الكونجرس على حصة مليار و600 مليون دولار لبنائه.

وكتب ترامب في تغريدة على شبكة "تويتر" أنه "يمكن عمل الكثير بمليار و600

مليون دولار المخصصة لبناء وإصلاح الجدار الحدودي. وهذا مجرد مبلغ مبدئي.

سيبدأ العمل على الفور".

وكان الكونجرس الأمريكي أقر يوم الجمعة الماضي مشروع موازنة مالية تقدر

بـ1.3 تريليون دولار تشمل حصة مليار و600 مليون دولار لتشييد الجدار

الحدودي مع المكسيك، أحد تعهدات ترامب خلال الحملة الانتخابية.

ويبعد هذا المبلغ كثيرا عن مبلغ الـ25 مليار الذي طلبه ترامب لتشييد

الجدار.