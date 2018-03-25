الشرطة الألمانية تلقي القبض على بوجديمونت لدى دخوله البلاد عبر الدنمارك.الأحد ، 25-03-2018 - 18:13:00



برلين 25 مارس 2018 (وال) - ألقت الشرطة الألمانية القبض على
الرئيس السابق لإقليم كتالونيا الإسباني ، كارليس بوجديمونت الفار من
العدالة الإسبانية، لدى عبوره الحدود من الدنمارك بالسيارة.
وجاءت عملية الاعتقال على طريق "A7"، وفقا لما أكده أوفي كيلر، المتحدث
باسم شرطة الجرائم في كيل، عاصمة ولاية شلسفيج هولشتاين الألمانية.
وأكد نبأ اعتقال بوجديمونت محاميه خوامي ألونسو كويبياس الذي أوضح أنه تم
توقيفه وهو في طريق يؤدي إلى مدينة هامبورج الألمانية.
وجاء توقيف بوجديمونت بناء على أمر الاعتقال الأوروبي الذي صدر عن القضاء
الإسباني ضد الرئيس السابق لكتالونيا، بتهمتي التمرد واختلاس الأموال
العامة على صلة بعملية الاستقلال غير الشرعية التي بدأتها حكومته
الإقليمية في 2017.

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