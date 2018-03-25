طهران تستنكر تمديد مهمة المقرر الأممي الخاص بحقوق الانسان في إيران.الأحد ، 25-03-2018 - 18:02:00



طهران 25 مارس 2018 (وال) - أدانت إيران اليوم قرار مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الانسان في ايران
لعام آخر، على اعتبار أنه امتثال لإملاءات كتلة من الدول التي ترتكب
انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان إن تمديد مهمة
المقرر الخاص يفتقد إلى القبول والدعم المهني.
واعتبر أنه "إجراء غير ضروري"، مشككا في "شرعية ومصداقية" القرار، لأنه
"يفتقد لدعم عدد ملحوظ من أعضاء مجلس حقوق الإنسان".

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