تأجيل جلسة محاكمة متهمين بتهريب الوقود الليبي على متن الناقلة المالطية.الأحد ، 25-03-2018 - 17:08:00



طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - عقدت اليوم الأحد بمجمع المحاكم بطرابلس
جلسة لمحاكمة خمسة متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة تهريب الوقود الليبي
على متن الناقلة المالطية (SoveviGN M ) والتي ضبطت من قبل البحرية
الليبية قبالة سواحل ليبيا .
وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة العدل؛ أن المحكمة التي حضرها محامي الدفاع
أجلت الدعوى إلى يوم الأحد الموافق 1 من أبريل المقبل لعدم حضور مترجم عن
أحد المتهمين . وحضر الجلسة سفير جمهورية كرواتيا لدى مصر كونه الممثل الدبلوماسي
لبلده في ليبيا لوجود متهم كرواتي ضمنهم .
..(وال)..

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا