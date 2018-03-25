تأجيل جلسة محاكمة متهمين بتهريب الوقود الليبي على متن الناقلة المالطية.





طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - عقدت اليوم الأحد بمجمع المحاكم بطرابلس

جلسة لمحاكمة خمسة متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة تهريب الوقود الليبي

على متن الناقلة المالطية (SoveviGN M ) والتي ضبطت من قبل البحرية

الليبية قبالة سواحل ليبيا .

وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة العدل؛ أن المحكمة التي حضرها محامي الدفاع

أجلت الدعوى إلى يوم الأحد الموافق 1 من أبريل المقبل لعدم حضور مترجم عن

أحد المتهمين . وحضر الجلسة سفير جمهورية كرواتيا لدى مصر كونه الممثل الدبلوماسي

لبلده في ليبيا لوجود متهم كرواتي ضمنهم .

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