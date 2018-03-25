تأجيل جلسة محاكمة متهمين بتهريب الوقود الليبي على متن الناقلة
المالطية.
الأحد ، 25- 03- 2018 - 17:08:00
طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - عقدت اليوم الأحد بمجمع المحاكم بطرابلس
جلسة لمحاكمة خمسة متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة تهريب الوقود الليبي
على متن الناقلة المالطية (SoveviGN M ) والتي ضبطت من قبل البحرية
الليبية قبالة سواحل ليبيا .
وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة العدل؛ أن المحكمة التي حضرها محامي الدفاع
أجلت الدعوى إلى يوم الأحد الموافق 1 من أبريل المقبل لعدم حضور مترجم عن
أحد المتهمين . وحضر الجلسة سفير جمهورية كرواتيا لدى مصر كونه الممثل الدبلوماسي
لبلده في ليبيا لوجود متهم كرواتي ضمنهم .
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