النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان يبحث الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية.

طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "عبد السلام كاجمان"، الأوضاع الصحية في المنطقة الجنوبية، والاحتياجات الطبية العاجلة للمنطقة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس اللجنة الصحية في المنطقة الجنوبية مدير مركز سبها الطبي، الدكتور "عبد الرحمن عريش"، ونائب رئيس اللجنة مدير مستشفى أوباري العام الدكتور "منصور الجندي"، حيث تطرق اللقاء بحسب إدارة التواصل والإعلام ، إلى توفير الاحتياجات الطبية العاجلة للجرحى الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة سبها مؤخرا.

وأشار الدكتور "عريش"، إلى قرب افتتاح الصيدليات المركزية في مدينة سبها، وإلى افتتاحها في مختلف بلديات الجنوب في المدة القريبة لمقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور "الجندي"، العمل على توفير أمصال لدغة العقرب، مشيرا إلى وصول هذه الأمصال تباعا إلى المنطقة الجنوبية والمقدر أن يصل عددها إلى ألف حقنة، مع زيادة الأدوية الخاصة والنفسية، وحقن التخدير.

واستعرض اللقاء، توفير المخصصات المالية للأطباء الذين تم نقلهم للعمل إلى مستشفى مرزق العام، من مركز سبها الطبي. كما تم استعراض أهم العراقيل والصعوبات التي تواجهها اللجنة، والعمل على تذليلها بأسرع وقت ممكن.



...( وال )...