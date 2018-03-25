رئيس المجلس الرئاسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول .

طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم الأحد عدد من السفراء الجدد لدى ليبيا، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية لطفي المغربي .

وجرت بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مراسم اعتماد سفراء كل من : جمهورية روندا شيخ صالح هابمانا، ومملكة النرويج ستين ارنه روسنسو والفاتيكان المونسيور دي اريكو، وجمهورية بنغلاديش شيخ سكندر، وكندا هيلاري شايلدز، وكوريا تشوي سونغ سو، وباكستان ساجد اقبال.

ونقل السفراء المعتمدون لرئيس المجلس الرئاسي تحيات رؤساء دولهم، وعبروا خلال الاحتفالية عن شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدين دعم بلادهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج للخروج ببلاده من الأزمة الراهنة، كما أكدوا حرص دولهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشار السفراء المعتمدون في كلماتهم إلى تطلع بلدانهم لتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة ليبيا، ودعم الشعب الليبي الصديق متمنين التوفيق والنجاح لرئيس المجلس الرئاسي في مهامه وللشعب الليبي التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفراء هذه الدول الصديقة وسفير الفاتيكان مثمناً موقف بلدانهم الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً برسالة الفاتيكان الداعية للسلام والتسامح ونهج الحوار.

ودعا السفراء إلى العمل على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبلدانهم، وأن تساهم دولهم في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، حيث يتطلع الليبيون إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ابتداءً من هذا العام.



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