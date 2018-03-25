مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تجتمع مع استشاريي وفنيي الكلى .
الأحد ، 25- 03- 2018 - 15:55:00
طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - عقدت مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في
حكومة الوفاق الوطني " ناهد المكي" اليوم اجتماعا مع عدد من استشاريي
وفنيي الكلى .
وخلص الاجتماع إلى وضع معايير ومواصفات لتوريد أجهزة الغسيل الكلوي
تتوافق مع المعايير الدولية التي تحقق الجودة وتضمن سلامة المريض؛
وتتلاءم مع عمل مراكز ووحدات غسيل الكلى في ليبيا .
وقالت " المكي" ان هذا الاجتماع يأتي لتقديم حلول حقيقية ومناسبة
للمشاكل المتكررة التي تواجه مرضى غسيل الكلى؛ وخصوصاً تلك المترتبة عن
نقص الأدوية والمشغلات.
..(وال)..