مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تجتمع مع استشاريي وفنيي الكلى .



طرابلس 25 مارس 2018 (وال) - عقدت مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في

حكومة الوفاق الوطني " ناهد المكي" اليوم اجتماعا مع عدد من استشاريي

وفنيي الكلى .

وخلص الاجتماع إلى وضع معايير ومواصفات لتوريد أجهزة الغسيل الكلوي

تتوافق مع المعايير الدولية التي تحقق الجودة وتضمن سلامة المريض؛

وتتلاءم مع عمل مراكز ووحدات غسيل الكلى في ليبيا .

وقالت " المكي" ان هذا الاجتماع يأتي لتقديم حلول حقيقية ومناسبة

للمشاكل المتكررة التي تواجه مرضى غسيل الكلى؛ وخصوصاً تلك المترتبة عن

نقص الأدوية والمشغلات.

..(وال)..