النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري يلتقي وفداً من مركز الحوار الإنساني بجنيف .



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "فتحي

المجبري" يوم الخميس الماضي بديوان رئاسة الوزراء، مدير مكتب شمال

أفريقيا التابع لمركز الحوار الإنساني بجنيف "روماني قرانجا" رفقة

المستشارين بالمركز " باتريك هامزادا" و"وليد ابوظهر".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود

حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا مشيدين بما تحقق

على أرض الواقع في أمن في طرابلس ومناطق أخرى قاموا بزيارتها.

ومن جهته رحب "المجبري" خلال اللقاء بالوفد معبرا عن تقديره للجهود التي

يبذلها مركز الحوار الإنساني والرسالة الإنسانية التي يضطلع بها المركز.

وتطرق مدير المركز إلى مخرجات أخر اجتماع عقد في جنيف والاجتماعات التي

تمت بتونس بحضور "المجبري" وما تم تحقيقه لتشجيع وخلق الحوار بناء بين

الأطراف الليبية.

وأشار إلى أن المركز يقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع المقترح من قبل المبعوث الأممي "غسان

سلامة" كمرحلة من مراحل المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة الليبية.



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