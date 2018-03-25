النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان يبحث تفعيل عمل اللجنة الاستشارية العليا للعلاج في المنطقة الجنوبية .



طرابلس 25 مارس 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني "عبدالسلام كاجمان"، تفعيل عمل اللجنة الاستشارية العليا للعلاج

في الجنوب وإنشاء لجان فرعية لها بالمنطقة، وذلك خلال اجتماعه اليوم

الأحد، مع رئيس اللجنة الدكتور "هاشم بالخير".

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد "بالخير"، خلال اللقاء الذي عقد

بديوان رئاسة الوزراء، أن اللجنة تسعى للتواصل مع جميع الليبيين في مناطق

البلاد كافة، خدمة للعلاج لكل مستحقيه وضمان تنظيمه بشكلٍ علمي وإداري.

يشار بأن القرار رقم (1) لسنة 2018 الخاص بتشكيل اللجنة الاستشارية

العليا للعلاج يتضمن تولي اللجنة مراجعة الخدمات الطبية والعلاجية

المقدمة للمرضى المحالين من طرفها للمرافق الصحية بهدف تقييم مستوى

الأداء والخدمات، إضافة إلى تحديد أماكن علاج الحالات المرضية المحالة

إليها، وفق محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية بالمناطق؛ سواء في

المستشفيات العامة، أو القطاع الخاص أو خارج ليبيا.



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