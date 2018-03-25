كوريا الشمالية تنتقد خرق الجيش الجنوبي لأجواء التصالح بين البلدين .





سيئول 25 مارس 2018 ( وال )- انتقدت كوريا الشمالية خرق الجيش الجنوبي

لأجواء التصالح التي نشأت بين الكوريتين مؤخرا .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية اليوم عن مقال نشرته صحيفة "رودونغ

شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية انتقدت عبره

تحضيرات جيش سيئول لنشر طائرات شبح مقاتلة من طراز "إف 35أيه" واقتناء

صواريخ إضافية للطائرات "جو-أرض" لتعزيز منظومة تسلحه.

واعتبر المقال هذا النوع من التحركات بمثابة استفزاز عسكري خطير

يتعارض مع مبادئ الحوار ويمضي في اتجاه معاكس للمصالحة والتقارب ، وهي

أجواء تقل فرص حدوثها بين الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة الحرب .

وجاء في المقال أيضا أن المفاوضات والمناورات للتدريب على شن هجوم

مسلح أمران متضادان لا يمكن لهما أن يمضيان معا ، مشيرا إلى أن السعي

وراء الخيارات العسكرية أسلوب لن ينجح مطلقا مع كوريا الشمالية".

وتحسنت العلاقات بين الكوريتين بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم

جونغ أون خلال خطابه بمناسبة العام الجديد إلى التصالح ما أفضى إلى

مشاركة بلاده في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية التي استضافتها كوريا

الجنوبية الشهر الماضي وما صاحبها من فعاليات ثقافية عقدت على هامشها،

وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين الكوريتين.

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